«Надо посидеть дома»: Масляков заболел коронавирусом

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Телеведущий Александр Масляков объявил, что пропустит первые игры сезона КВН из-за коронавируса.

— К сожалению, меня сегодня нет с вами, ковид второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома, — рассказал он.

При этом Мясляков уточнил на странице КВН в Instagram, что шоу не может остаться без ведущего, поэтому на первые игры будут приглашать известных квнщиков и не чужих игре людей.

9 января ведущий и шоумен Максим Галкин рассказал, почему его больше не зовут в состав жюри программы КВН на Первом канале. По его словам, все дело в том, что когда-то он поставил одной из команд слишком низкую оценку — тройку.

С тех пор Масляков, как уточнил он, никогда не приглашал его в жюри КВН. При этом ведущий игры устроил ему «нагоняй» в антракте.

Галкин также поделился, что однажды у него произошел конфликт с Александром Масляковым — младшим. Супруг Примадонны, певицы Аллы Пугачевой, когда-то отметил, что сын ведущего КВН пока что может похвастаться только громкой фамилией.