«Мне не понравилось выступление»: Галкин рассказал, почему его не зовут в жюри КВН

Фото: instagram/maxgalkinru

Российский ведущий и шоумен Максим Галкин поделился, почему его больше не зовут в состав жюри программы КВН на Первом канале.

По словам Галкина, все дело в том, что когда-то он поставил одной из команд слишком низкую оценку — тройку.

— С тех пор Масляков никогда меня не пригласил в жюри КВН. Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: «Простите, думал, что вы меня пригласили судить». Мне не понравилось выступление, и я поставил то, что они заслужили, — рассказал ведущий в эфире YouTube-шоу «Я себя знаю».

Галкин также поделился, что однажды у него произошел конфликт с Александром Масляковым-младшим. Супруг примадонны Аллы Пугачевой когда-то отметил, что сын ведущего КВН пока что может похвастаться только громкой фамилией.

Недавно Масляков-старший рассказал, что КВН имеет огромное будущее. Организаторы проекта продолжают активно его развивать. Так, например, недавно на Первом канале стартовала передача «Детский КВН», ведущей которой стала внучка Маслякова Таисия.