Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Мне не понравилось выступление»: Галкин рассказал, почему его не зовут в жюри КВН

Полина Долганова

Общество
«Мне не понравилось выступление»: Галкин рассказал, почему его не зовут в жюри КВН
Фото: instagram/maxgalkinru

Российский ведущий и шоумен Максим Галкин поделился, почему его больше не зовут в состав жюри программы КВН на Первом канале.

По словам Галкина, все дело в том, что когда-то он поставил одной из команд слишком низкую оценку — тройку.

— С тех пор Масляков никогда меня не пригласил в жюри КВН. Александр Васильевич устроил мне нагоняй в антракте, мол, как ты мог! Я: «Простите, думал, что вы меня пригласили судить». Мне не понравилось выступление, и я поставил то, что они заслужили, — рассказал ведущий в эфире YouTube-шоу «Я себя знаю».

Галкин также поделился, что однажды у него произошел конфликт с Александром Масляковым-младшим. Супруг примадонны Аллы Пугачевой когда-то отметил, что сын ведущего КВН пока что может похвастаться только громкой фамилией.

Недавно Масляков-старший рассказал, что КВН имеет огромное будущее. Организаторы проекта продолжают активно его развивать. Так, например, недавно на Первом канале стартовала передача «Детский КВН», ведущей которой стала внучка Маслякова Таисия.

Читайте также:
Максим Галкин КВН Александр Масляков
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Все мнения
О проекте