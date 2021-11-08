Масляков заявил, что создатели шоу «Игра» украли идею у КВН

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Создатели и авторы популярного юмористического шоу «Игра» на телеканале ТНТ полностью украли идею программы у Клуба веселых и находчивых. Такое мнение выразил бессменный президент КВН Александр Масляков в 60-й день рождения шоу, 8 ноября.

— Все, что я могу сказать насчет «Игры», — это то, что они просто взяли и украли идею. Но КВН продолжается. Мы не собираемся закрываться. С какой стати? Мы знаем возможности КВН, знаем интересы молодых людей, — заявил он.

Также Масляков отметил, что КВН имеет огромное будущее. Организаторы проекта продолжают активно его развивать. Так, например, недавно на Первом канале стартовала передача «Детский КВН», пишет издание Teleprogramma.

В конце октября сообщалось, что внучка Маслякова Таисия Маслякова стала ведущей в новом сезоне «Детского КВН» на Первом канале. Девушка стала соведущей передачи вместе с капитаном команды КВН Высшей лиги «МегА» Степаном Лукиным.

Также слухи о закрытии КВН не подтвердились — проект живет и продолжит выходить в эфир. Об этом сообщил «Вечерней Москве» бессменный руководитель и ведущий программы Александр Масляков.