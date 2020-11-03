Александр Масляков опроверг слухи о закрытии КВН

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Слухи о закрытии КВН не подтвердились — проект живет и продолжит выходить в эфир, заявил «Вечерней Москве» бессменный руководитель и ведущий программы Александр Масляков.

Ранее СМИ написали, что творческое объединение «Александр Масляков и компания», владеющее Клубом веселых и находчивых, прекращает свое существование из-за отсутствия прибыли. Компания организовывала показ Высшей лиги КВН и зарабатывала с авторских отчислений от показов, однако в марте показы по телевидению были прерваны, а рейтинг передачи упал. В результате якобы было решено ликвидировать Высшую лигу КВН.

В свою очередь президент «Амик» Александр Масляков — старший опроверг эти доводы.

— Ой, конечно все это неправда. У нас и завтра большой фестиваль, и два полуфинала еще сняты. Так что просто кто-то выдает желаемое за действительное, — заверил собеседник «ВМ».

Он добавил, что 8 ноября планируется отпраздновать день рождения КВН. По этому поводу будет организована встреча в малом составе, чтобы не нарушать мер безопасности в условиях пандемии коронавируса.

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