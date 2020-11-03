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СМИ: Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

СМИ: Высшую лигу КВН закроют из-за отсутствия прибыли

Виктория Родимкина

Общество

Компания, которая организует Высшую лигу КВН, решила закрыть проект из-за отсутствия прибыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash» во вторник, 3 ноября.

Известно, что «КВН-ВЛ» принадлежит компании Александра Маслякова и его семьи «АМИК». Они же имеют права на товарный знак КВН и продают права на трансляцию на телевидении. Компания организовывала показ Высшей лиги КВН и зарабатывала с авторских отчислений от показов.

В марте показы по телевидению были прерваны, рейтинг передачи упал. В результате компания «АМИК» решила ликвидировать Высшую лигу КВН.

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