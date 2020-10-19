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Netflix определил самый популярный дебютный сериал 2020 года
Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября / Фото: «Сестра Рэтчед» (2020)

Netflix определил самый популярный дебютный сериал 2020 года

Юлия Курганова

Кино

Первый сезон сериала «Сестра Рэтчед» стал самым популярным дебютом на платформе Netflix в 2020 году. Об этом сообщила компания на своей странице в социальной сети Twitter.

— За первые 28 дней 48 миллионов пользователей записались на прием к «Сестре Рэтчед», что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года, — сказано в сообщении.

Премьера сериала прошла 18 сентября. Он является приквелом ленты Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», которая была снята по роману Кена Кизи.

Главную роль исполняет актриса Сара Полсон, сыгравшая в ленте «12 лет рабства» и знаменитых сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Американская история преступлений».

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