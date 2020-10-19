Netflix определил самый популярный дебютный сериал 2020 года

Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября / Фото: «Сестра Рэтчед» (2020)

Первый сезон сериала «Сестра Рэтчед» стал самым популярным дебютом на платформе Netflix в 2020 году. Об этом сообщила компания на своей странице в социальной сети Twitter.

— За первые 28 дней 48 миллионов пользователей записались на прием к «Сестре Рэтчед», что сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года, — сказано в сообщении.

In its first 28 days, 48 million members have booked an appointment with Nurse Ratched, making it our biggest original Season 1 of the year. pic.twitter.com/NjCR8uPuPP — Netflix (@netflix) October 16, 2020

Премьера сериала прошла 18 сентября. Он является приквелом ленты Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», которая была снята по роману Кена Кизи.

Главную роль исполняет актриса Сара Полсон, сыгравшая в ленте «12 лет рабства» и знаменитых сериалах «Отчаянные домохозяйки» и «Американская история преступлений».

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