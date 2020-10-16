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Netflix снимет фильм с участием Леонардо Ди Каприо
Фото: www.instagram.com/leonardodicaprio/

Netflix снимет фильм с участием Леонардо Ди Каприо

Захар Чайченко

Кино

Леонардо Ди Каприо примет участие в фильме американской компании Netflix об астрономах под названием «Не смотри вверх». В картине также снимется голливудская актриса Дженнифер Лоуренс.

Режиссером и автором сценария проекта станет Адам Маккей. В актерский состав также войдут звезды: Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэрил Стрип и другие, передает издание Deadline.

Продюсером картины выступил сам Маккей совместно с оскароносным кинопродюсером Кевином Дж. Мессиком. До этого Маккей и Мессик уже успели вместе поработать на съемках комедийной драмы «Власть», вышедшей на экраны в 2018 году.

Фильм «Не смотри вверх» расскажет историю двух астрономов, которые отправились в промотур с целью предупредить человечество о приближающемся разрушительном астероиде. Дата выхода картины пока не известна.

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