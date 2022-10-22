Автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК

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Россия, Москва, Звенигородское шоссе, 28с6 Карта всех событий

На внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК), в районе дома № 28, строения 6 по Звенигородскому шоссе загорелся автомобиль. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

На месте происшествия уже работают сотрудники оперативных служб столицы. Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.

— Движение осуществляется по одной полосе из трех. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что победитель третьего сезона проекта «Битва экстрасенсов» Мехди Ибрагими Вафа попал в аварию в Московской области.

В свою очередь актриса Анна Большова, ставшая участницей смертельного ДТП в Калужской области, находится в подавленном состоянии из-за случившегося, однако продолжает репетировать роли для выступлений, в которых она задействована. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер.