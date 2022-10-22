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Разлив дизельного топлива произошел на нефтебазе в Норильске

Евгений Жуков
Происшествия
Разлив дизельного топлива произошел на нефтебазе в Норильске
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В Норильске на нефтебазе произошел разлив дизельного топлива при его перекачке из железнодорожной цистерны. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

— При перекачке из железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта (дизельное топливо) в границах обвалования объемом 2 тонны, — сообщили на сайте ведомства.

По данным специалистов, угроза попадания нефтепродуктов в водоемы отсутствует. В настоящее время на месте происшествия работают 39 человек и четыре единицы специальной техники. Место разлива уже обработано сорбентом.

26 июля загорелась нефтяная база в Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Тогда представители Донецкой народной республики (ДНР) рассказали об обстреле из орудий НАТО калибра 155 миллиметров.

В мае сообщалось, что в населенном пункте Макеевка ДНР в результате обстрела загорелась нефтебаза. В совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что со стороны Украины по объекту был выпущен снаряд калибром 122 миллиметра.

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