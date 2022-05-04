Нефтебаза загорелась после взрыва в Макеевке

Фото: Telegram-канал / Варшавка 141 НОВОСТИ ЖК Варшавское шоссе 141

В населенном пункте Макеевка в результате обстрела горит нефтебаза. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК, со стороны Украины по нефтебазе был выпущен снаряд калибром 122 миллиметра.

Уточняется, что в результате случившегося один человек погиб, двое ранены.

2 мая военные из состава сил ВСУ обстреляли два района в Донецке. Так, украинские военные обстреляли Куйбышевский район со стороны Водяного с помощью четырех снарядов калибрами 122 миллиметра и Кировский район со стороны Красногоровки с помощью четырех ракет из установки БМ-21 «Град». Выстрелы были произведены в 23:54 и в 00:07.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.