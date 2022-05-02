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Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские войска за 13 минут обстреляли два района Донецка
Колонна Народной милиции ДНР в районе Мариуполя. Количество и качество военной техники в предстоящей битве явно на нашей стороне. Также Россия и ДНР имеют преимущество в живой силе. Но ВСУ обороняются, а мы наступаем — нам сложнее / Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Военные из состава сил ВСУ обстреляли два района в Донецке. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Так, украинские военные обстреляли Куйбышевский район со стороны Водяного с помощью четырех снарядов калибрами 122 миллиметра и Кировский район со стороны Красногоровки с помощью четырех ракет из установки БМ-21 «Град». Выстрелы были произведены в 23:54 и в 00:07, передает РИА Новости.

До этого силами военнослужащих Российской армии был уничтожен ангар под Одессой. В нем находилось оружие, которое украинским силовикам поставляли западные страны. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье, 1 мая.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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