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Минобороны: Ракетами «Оникс» уничтожен ангар с иностранным оружием в районе Одессы

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны: Ракетами «Оникс» уничтожен ангар с иностранным оружием в районе Одессы
Фото: Скриншот видео YouTube «Телеканал «Звезда»

Силами военнослужащих России был уничтожен ангар под Одессой. В нем находилось оружие, которое украинским силовикам поставляли западные страны. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье, 1 мая.

— Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы на военном аэродроме уничтожен ангар с поступившим из США и европейских стран вооружением и боеприпасами, а также разрушена взлетно-посадочная полоса, — сказал он.

Помимо этого, авиация ВКС поразила три склада ракетно-артиллерийского вооружения и четыре места расположения украинских войск.

Конашенков добавил, что средства ПВО уничтожили два самолета Су-24М и две баллистические ракеты ракеты «Точка-У». По словам представителя Минобороны, за прошедшие сутки были убиты до 200 украинских националистов, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды. Их цель служит проверка местных жителей на предмет наличия признаков пророссийских взглядов и фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим.

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