Фото: Минобороны РФ

В Николаеве боевики территориальной обороны проводят карательные рейды. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что поводом для подозрения служат обнаруженные в телефонах звонки и СМС-сообщения на российские номера. Устройства проверяют на наличие переписки в мессенджерах с осуждением украинских властей.

Националисты в ходе рейдов изымают ценное имущество и продукты питания под предлогом нужд территориальной обороны. Помимо этого, они принуждают мирное население к оборудованию опорных пунктов и блокпостов, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

26 апреля Минобороны России сообщило, что украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, националисты разместили в городе радиоуправляемые взрывные устройства.