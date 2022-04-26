Минобороны: Националисты подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве

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Украинские боевики подготовили провокацию со множеством жертв в Николаеве. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник, 26 апреля.

— Такие действия украинских властей в очередной раз демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбе народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права, — сказал представитель ведомства.

По его словам, для этого националисты разместили в городе радиоуправляемые взрывные устройства. Их они планируют взорвать, когда в зоне поражения будет как можно больше мирных граждан.

После этого Киев, подчеркнул он, обвинит в инциденте Россию. Мизинцев заключил, что Минобороны заранее предупреждает западные страны, что Украина будет распространять новые фейки о действиях российской армии, говорится в сообщении.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил о непричастности России к событиям в Буче. Однако Москва в курсе, кем и как была устроена эта провокация, добавил лидер.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что США готовят новые провокации с целью обвинения России в применении биологического, химического и тактического ядерного оружия.

По его словам, план является реакцией на успехи Москвы в проведении спецоперации. За последние два месяца Запад регулярно делал провокационные заявления о возможности применения российской стороной оружия массового поражения, заключил Кириллов.