Минобороны обвинило США в подготовке провокации с ядерным оружием

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США готовят новые провокации с целью обвинения России в применении химического, биологического и тактического ядерного оружия. Об этом в субботу, 23 апреля, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

— Министерство обороны России располагает сведениями о подготовке Соединенными Штатами Америки провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия, — сказал военный.

Он добавил, что подобный план является реакцией на успехи Москвы в проведении спецоперации. По его словам, за последние два месяца Запад регулярно делал провокационные заявления о возможности применения российской стороной оружия массового поражения, передает ТАСС.

Кириллов напомнил, что подобные проекты уже реализовывались американской стороной. Например, в 2003 году госсекретарь США Колин Пауэлл во время выступления показал пробирку со «стиральным порошком». В итоге это стало причиной вторжения США в Ирак и массовой гибели местного населения.

До этого Кириллов сообщил, что Госдеп планирует сфабриковать доказательства о применении Россией химоружия. По его словам, Америка уже определила порядок расследования и назначила ответственных за его проведение.