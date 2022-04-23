МО РФ: Госдеп США планирует сфабриковать доказательства о применении Россией химоружия

Фото: Depositphotos

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что Государственный департамент Соединенных Штатов готов сфабриковать доказательства о применении ВС РФ химоружия. Об этом он заявил в субботу, 23 апреля.

— Применительно к химическим инцидентам будет задействован атрибутивный механизм Организации по запрещению химического оружия, позволяющий сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных по своему усмотрению, — рассказал он.

Кириллов добавил, что такой метод уже не раз использовался американцами в ходе расследований инцидентов с химоружием в Сирии.

Уточняется, что в США уже определили порядок расследования и назначили ответственных за его проведение.

Кириллов подытожил, что принципиальное значение будет иметь оперативный сбор доказательств на месте происшествия, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.