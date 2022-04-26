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Путин заявил о непричастности России к событиям в Буче

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Путин заявил о непричастности России к событиям в Буче
Фото: Администрация президента РФ

Российская армия не имеет никакого отношения к произошедшему в украинском городе Буча. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 26 апреля.

Однако Москва в курсе, кем и как была устроена эта провокация, добавил лидер. Он также подчеркнул, что произошедшее в Буче оказало сильное влияние на ход российско-украинских переговоров.

Так, после очередного раунда в Стамбуле удалось достичь определенных успехов, но провокация в Буче все изменила, передает слова Путина ТАСС.

Власти Украины и пресса разместили видео, снятое якобы в Буче, где на дороге лежат тела погибших людей. В Минобороны России назвали эту видеозапись провокацией и отметили, что все время, пока город был под контролем российских военнослужащих, жители Бучи свободно передвигались по улицам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что события в Буче являются спецоперацией Великобритании. Он подчеркнул, что у Минска и Москвы уже есть все доказательства провокационного характера событий в украинском городе. По его словам, Россия и Белоруссия полностью разоблачили эту провокацию.

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