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Вооруженные силы Украины (ВСУ) быстро утратят возможность воевать в случае захвата линий снабжения в Волынской и Львовской областях страны. Об этом в субботу, 22 октября, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

По его словам, если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, украинские подразделения не смогут вести военные действия больше нескольких месяцев.

Дэвис также отметил, что Российская Федерация уничтожила способность Украины самостоятельно производить военную технику и боеприпасы, поэтому киевское руководство находится в полной зависимости от непрерывного потока поставок из западных государств.

Полковник считает, что альтернативный путь поставок западного вооружения через регион Карпат будет ограниченным по своей пропускной способности. В связи с этим у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, а заменить их вовремя не удастся.

До этого член Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что Соединенные Штаты испытывают серьезные проблемы с соблюдением стандартов оборонного производства, а оборонно-промышленная база страны находится в разрушенном состоянии.