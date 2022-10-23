В ЛНР рассказали, что солдаты ВСУ убивают раненых пленных

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Украинские военные зачастую убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медпомощи. Об этом сообщила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, которые были освобождены в пятницу, 21 октября, из украинского плена.

— Один из них рассказал, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда его просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке, — заявила она.

Омбудсмен назвала Украину страной, которая занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в отношении в целом людей», передает РИА Новости.

22 октября сообщалось, что разведывательная группа Вооруженных сил России на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца вооруженных формирований Украины, которому пришлось ночевать в поле.

После выхода разведгруппы на ночное задание беспилотник засек человека, который лежал в поле рядом с воронкой от мины.