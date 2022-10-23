Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В ЛНР рассказали, что солдаты ВСУ убивают раненых пленных

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР рассказали, что солдаты ВСУ убивают раненых пленных
Фото: president.gov.ua

Украинские военные зачастую убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медпомощи. Об этом сообщила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, которые были освобождены в пятницу, 21 октября, из украинского плена.

— Один из них рассказал, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда его просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке, — заявила она.

Омбудсмен назвала Украину страной, которая занимается терроризмом в отношении жителей Донбасса и «в отношении в целом людей», передает РИА Новости.

22 октября сообщалось, что разведывательная группа Вооруженных сил России на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца вооруженных формирований Украины, которому пришлось ночевать в поле.

После выхода разведгруппы на ночное задание беспилотник засек человека, который лежал в поле рядом с воронкой от мины.

Украина ЛНР Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте