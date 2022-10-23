Последнее письмо Джона Леннона продали за 64 тысячи долларов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Письмо, написанное основателем и вокалистом группы The Beatles Джоном Ленноном за несколько часов до его смерти, продали на аукционе за 64 тысячи долларов. Об этом сообщает портал TMZ.

Стоимость рукописи, как ожидалось изначально, должна была составить от 30 до 50 тысяч долларов, однако в последний день аукциона количество покупателей увеличилось, и лот вырос в цене. Так, аукционный дом Gotta Have Rock and Roll продал письмо музыканта за 63 750 долларов.

На письме Леннон оставил свою подпись, а также назвал трех доверенных лиц для голосования от его имени на ежегодном собрании The Beatles, которое должно было пройти в Лондоне 17 декабря 1980 года. Через несколько часов после этого артиста убили, передает «Лента».

В прошлом году в британском Бирмингеме нашли кассету с неизданной ранее песней The Beatles. На записи присутствует песня с участием гитариста группы Джорджа Харрисона и барабанщика Ринго Старра.

Композитор Суреш Джоши записал песню «Radhe Shaam» вместе с участниками The Beatles в 1968 году. Композиция не вышла, поскольку все участники отвлеклись на другие проекты.