Найдена кассета с неизданной песней The Beatles

Фото: Скриншот видео YouTube-канала The Beatles

Кассету с неизданной ранее песней The Beatles нашли в британском Бирмингеме. Отмечается, что на записи присутствует песня с участием гитариста группы Джорджа Харрисона и барабанщика Ринго Старра.

Композитор Суреш Джоши записал песню Radhe Shaam вместе с участниками The Beatles в 1968 году. Ее исполнил певец Аашиш Хан, Харрисон играл на гитаре, а Старр аккомпанировал на барабанах. Но композиция не вышла, поскольку все участники отвлеклись на другие проекты.

Через 53 года Джоши во время карантина нашел эту кассету у себя на чердаке. 10 ноября песню впервые услышала публика в Музее The Beatles в Ливерпуле, пишет издание Evening Standard.

Известно, что в Сети композиция появится позже.

В октябре иззвестный британский музыкант Пол Маккартни опроверг слухи о том, что это он стал причиной распада The Beatles, и рассказал, что на самом деле виновником был Джон Леннон. Музыкант заверил, что он не хотел завершения выступлений коллектива, и был уверен, что жизнь группы могла бы продлиться гораздо дольше.

В конце сентября 2021 года стало известно, что кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон.