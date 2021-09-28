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Кассету с записью невышедшей песни Леннона купили на аукционе в Дании

Анастасия Волоснова

Общество
Кассету с записью невышедшей песни Леннона купили на аукционе в Дании
Фото: Johnlennon.com

Кассету с невышедшей песней и интервью британского музыканта Джона Леннона продали на аукционе за 370 тысяч датских крон. Об этом рассказали в аукционном доме Bruun Rasmussen.

Запись песни датируется 5 января 1970 года. В это время Леннон со своей женой Йоко Оно был в Дании. По предварительным данным, песню записали в неформальной обстановке, в этом приняли участие около десяти человек.

Во время записанного интервью Леннон говорил о борьбе за мир, группе Beatles и о своей прическе. Песня «Give Peace a Chance» на кассете была исполнена в версии, которая не вошла в официальные релизы, пишет РИА Новости.

Коллекционер винила Сергей Ипполитов рассказал о возвращении интереса россиян к пластинкам. По его словам, есть мнение, что самый дорогой виниловый «диск» был выпущен в одном экземпляре с музыкой малоизвестной группы The Quarrymen, которая потом стала популярной The Beatles. Он также добавил, что каждый коллекционер по-своему определяет ценность пластинки.

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