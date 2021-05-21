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Коллекционер винила рассказал о самой дорогой пластинке в мире
Фото: pixabay.com

Коллекционер винила рассказал о самой дорогой пластинке в мире

Елена Фролова

Общество

Коллекционер винила Сергей Ипполитов рассказал о возвращении интереса россиян к пластинкам.

— Они не просто являются предметом коллекционирования. Есть такие экземпляры, которые стоят безумных денег, — подчеркнул эксперт.

По его словам, есть мнение, что самый дорогой виниловый «диск» был выпущен в одном экземпляре с музыкой малоизвестной группы The Quarrymen, которая потом стала популярной The Beatles, отмечает «МИР 24».

— Пластинка содержит всего два трека. Она была записана в июне 1958 года. Из классического состава в ее записи принимали участие только Джон Леннон и Пол Маккартни. В данном случае мы говорим не о массовом продукте, а о штучном товаре. Его примерная стоимость около 200 тысяч фунтов. Однако эта пластинка не продается. Ее владельцем является сэр Пол Маккартни, и неизвестно, что с ней будет в дальнейшем, — рассказал Сергей Ипполитов.

Он также добавил, что каждый коллекционер по-своему определяет ценность пластинки.

Источник: mir24.tv

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модаколлекционервиниловые пластинки
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