Врач Кондрахин объяснил, как правильно восстанавиться после гриппа и ОРВИ

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После перенесенного заболевания в течение двух недель важно постепенно возвращаться в ритм, не давая организму чрезмерных нагрузок. В противном случае есть риск присоединения новых болезней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач подчеркнул, что после перенесенной простуды, гриппа или другого заболевания организму нужно время на восстановление сил.

— Во время заболевания организм перенес очень сильный стресс, ему нужно восстановиться. Поэтому не должно быть никакого переохлаждения, никаких длительных прогулок. Нельзя уходить в то, что было тепло и хорошо, а теперь нужно резко выходить из этого состояния. Делать это надо постепенно. Нужно потихоньку принимать контрастный душ, проветривать комнату. Также важно обрабатывать руки санитайзером и носить маску в транспорте. Вот эти меры помогут восстановить силы организма, — уверен специалист.

Эксперт отметил, что во время болезни организм расходует витамины, поэтому после выздоровления можно курсом в 20–30 дней пропить поливитамины. Давать все потраченные витамины не имеет смысла, подчеркнул он.

В первые две недели после выздоровления не нужно перегружать организм, заметил собеседник «ВМ».

— Не стоит брать дополнительных обязательств. В этот период самое опасное — перегрузить организм, потому что после болезни он опять адаптируется к жизни. Нужно входить в рабочий режим медленно. Если надо перетрудиться, то только в пределах своих внутренних возможностей. Должен быть хороший сон и легкоусвояемая пища. Не жирная — домашняя, пареная, вареная, без горчицы, хрена или уксуса, — рассказал Кондрахин.

По словам врача, в случае пренебрежения такими рекомендациями человек может столкнуться с длительным упадком сил: организму не хватит сил восстанавливаться и бороться с внешней средой. Человек может вновь заразиться любой другой болезнью из-за невосстановленного иммунитета. Центральная нервная система тоже страдает при заболеваниях, поэтому может даже появиться депрессия, заключил специалист.