Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач Кондрахин объяснил, как правильно восстанавиться после гриппа и ОРВИ

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Кондрахин объяснил, как правильно восстанавиться после гриппа и ОРВИ
Фото: shutterstock

После перенесенного заболевания в течение двух недель важно постепенно возвращаться в ритм, не давая организму чрезмерных нагрузок. В противном случае есть риск присоединения новых болезней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач подчеркнул, что после перенесенной простуды, гриппа или другого заболевания организму нужно время на восстановление сил.

— Во время заболевания организм перенес очень сильный стресс, ему нужно восстановиться. Поэтому не должно быть никакого переохлаждения, никаких длительных прогулок. Нельзя уходить в то, что было тепло и хорошо, а теперь нужно резко выходить из этого состояния. Делать это надо постепенно. Нужно потихоньку принимать контрастный душ, проветривать комнату. Также важно обрабатывать руки санитайзером и носить маску в транспорте. Вот эти меры помогут восстановить силы организма, — уверен специалист.

Эксперт отметил, что во время болезни организм расходует витамины, поэтому после выздоровления можно курсом в 20–30 дней пропить поливитамины. Давать все потраченные витамины не имеет смысла, подчеркнул он.

В первые две недели после выздоровления не нужно перегружать организм, заметил собеседник «ВМ».

— Не стоит брать дополнительных обязательств. В этот период самое опасное — перегрузить организм, потому что после болезни он опять адаптируется к жизни. Нужно входить в рабочий режим медленно. Если надо перетрудиться, то только в пределах своих внутренних возможностей. Должен быть хороший сон и легкоусвояемая пища. Не жирная — домашняя, пареная, вареная, без горчицы, хрена или уксуса, — рассказал Кондрахин.

По словам врача, в случае пренебрежения такими рекомендациями человек может столкнуться с длительным упадком сил: организму не хватит сил восстанавливаться и бороться с внешней средой. Человек может вновь заразиться любой другой болезнью из-за невосстановленного иммунитета. Центральная нервная система тоже страдает при заболеваниях, поэтому может даже появиться депрессия, заключил специалист.

Здоровье Врачи Эксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте