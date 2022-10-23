СМИ сообщили о подготовке украинскими властями провокации с «грязной бомбой»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Правительство Украины готовит провокацию по подрыву «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на территории республики, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в разных странах.

По данным информагентства, Киев намерен обвинить Москву в применении оружия массового уничтожения на Украине и таким образом запустить обширную антироссийскую кампанию.

Украинские власти, по данным источников, уже приступили к реализации плана под кураторством стран Запада. Работа по изготовлению «грязной бомбы» находится на завершающей стадии, а сотрудники офиса президента Украины уже неофициально обратились к Великобритании для передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины силами до двух рот предприняли еще одну попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории Запорожской АЭС.

По данным оборонного ведомства, киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС.