Заммэра Сергунина рассказала о городской профориентационной программе «Школа реставратора»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках городской обучающей программы «Школа реставратора» юные жители столицы могут освоить навыки работы с деревом, гипсом и другими материалами, а также побывать на экскурсиях по объектам культурного наследия. Об этом в воскресенье, 23 октября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, новый поток программы начался в октябре. Учебные мероприятия будут проходить в течение семи месяцев — до конца апреля 2023 года.

— Присоединиться к проекту могут все желающие от 12 до 18 лет. Для участия в «Школе реставратора» не нужны специальные знания и подготовка. Преподаватели научат ребят всему необходимому, — уточнила заммэра.

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Художник-реставратор колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Ольга Силина рассказала о делении учеников на две группы. В одной будут учиться дети от 12 лет, а во второй — старшеклассники, которые приходят в программу целенаправленно, чтобы получше разобраться в ремесле.

— И сразу же акцентирую, что реставратор — это не художник, который может еще и раму подлатать, а настоящий врач, подчас хирург, — подчеркнула Силина.

Фото: Департамент культурного наследия города Москвы

Кроме того, ученики смогут пользоваться гаджетами на занятиях. С помощью современных технологий дети быстрее погружаются в профессию.

— В целом «Школа реставратора» помогла мне с выбором будущей профессии. Я убедилась, что хочу развиваться в этом направлении. Рекомендую и другим школьникам идти в программу для саморазвития, — рассказала одна из выпускниц «Школы реставратора» Мария Шахтина.

До этого Наталья Сергунина рассказала, что в 2022–2023 учебном году ученики столичных школ и студенты колледжей могут бесплатно посещать 111 музеев благодаря программе мэра Москвы «Музеи — детям».