Сергунина: В этом учебном году юные москвичи могут бесплатно посещать более 110 музеев

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2022–2023 учебном году ученики столичных школ и студенты колледжей могут бесплатно посещать 111 музеев благодаря программе мэра Москвы «Музеи — детям». Об этом в субботу, 22 октября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В этом учебном году юных москвичей приглашают 111 музеев и выставочных залов. Никаких ограничений по числу посещений нет — можно приходить ежедневно или за один день познакомиться с экспозициями сразу нескольких учреждений, — сказала представитель мэрии.

1/2 Фото: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева 2/2 Фото: ГБУК города Москвы «Мосразвитие»

Сергунина также добавила, что эта программа помогает детям расширить кругозор и найти новые увлечения. За пять лет существования проекта его участниками стали 900 тысяч ребят.

Количество партнеров проекта постоянно увеличивается. В этом сезоне к нему присоединились Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева» и Музей истории района Внуково.

Одними из самых популярных объектов стали Музей космонавтики и Музей-заповедник «Царицыно». Так, Музей космонавтики в рамках проекта за год посетили 52 тысячи детей, отметила директор учреждения Наталья Артюхина.

До этого стало известно, что зрители кинотеатра «Поклонка» при Музее Победы смогут до конца года бесплатно посмотреть около 20 российских картин по «Пушкинской карте».