Детсад на 140 мест построят в Бирюлеве Восточном в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 6-я Радиальная улица, 7 Карта всех событий

Новый детский сад на 140 мест в столичном районе Бирюлево Восточное введут в эксплуатацию в 2023 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в воскресенье, 23 октября.

По его словам, специалисты уже завершили монолитные работы и устройство кровли. В данный момент они занимаются фасадом здания.

— В Южном округе столицы у нас сейчас в стадии строительства находится четыре объекта образования. Помимо детского сада в Бирюлеве Восточном, мы строим детский сад на 125 мест в районе Чертаново Южное, а также детский сад на 125 мест и школу на 300 мест в Чертанове Северном, — добавил глава депстроя.

На официальном сайте мэра Москвы отметили, что с начала года было введено в эксплуатацию 10 образовательных учреждений на 2750 мест.

До этого сообщалось, что инвестор построит жилой комплекс с детским садом и школой в поселении Филимонковском в Новой Москве. Общая площадь будущего ЖК составит более 250 тысяч квадратных метров. Там появятся рассчитанный на 300 мест детский сад, школа на 750 учеников и парковка.