Андрей Бочкарев: В поселении Филимонковском появится жилой комплекс с детским садом и школой

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Филимонковское Карта всех событий

Инвестор построит жилой комплекс с детским садом и школой в поселении Филимонковском в Новой Москве. Об этом в четверг, 20 октября, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь будущего многофункционального ЖК составит более 250 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов, там появятся рассчитанный на 300 мест детский сад, школа на 750 учеников и парковка.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что площадь жилых помещений составит 195 400 квадратных метров, а нежилая застройка займет 57 800 квадратных метров. В нее войдет учебный комплекс.

Накануне глава Стройкомплекса рассказал, что в новые квартиры по программе реновации жилищного фонда переехали почти 76,5 тысячи участников.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала этого года в новые квартиры по программе реновации в столице переехали более 13,5 тысячи семей.