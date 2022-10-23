Молодежь Москвы пригласили на фестиваль научно-технического творчества

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Фестиваль научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство» стартовал в Москве, в рамках мероприятия для школьников и студентов в возрасте до 18 лет проведут семь конкурсов, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 23 октября.

— Конкурсы фестиваля являются отличной стартовой площадкой для представления своих идей. Юные изобретатели могут предложить оригинальные решения в самых разных областях науки и техники, юные исследователи — находки в области истории своей страны, семьи, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

По его словам, фестиваль поможет молодым исследователям развить креативное мышление, получить опыт публичного представления проектов и интегрироваться в сообщество современной творческой молодежи.

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в рамках мероприятия пройдут такие конкурсы, как «Мастерская сказки», «Ресурсосбережение: инновации и таланты», «Новые технологии», «Школа будущего», «Юные техники и изобретатели», «Салют Победы» и «История моей семьи в истории России».

В пятницу, 14 октября, в столице на сцене Нового Манежа наградили победителей ежегодного конкурса «Студент года Москвы». С обладателем главной номинации пообщалась «Вечерняя Москва».