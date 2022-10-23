Схема движения временно изменится на нескольких улицах в САО, ЦАО и ЗАО

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кронштадтский бульвар Карта всех событий

В связи с проведением реконструкционных и инженерных работ в некоторых районах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, с понедельника, 24 октября, на Кронштадтском бульваре будет вестись реконструкция инженерных сетей. По этой причине до 20 декабря на разных участках бульвара будут недоступны для движения по одной–две полосе проезжей части.

Ограничения коснутся также района улицы Гиляровского. Там с 25 октября до 24 декабря и с 9 января до 30 марта 2023-го будет ограничен проезд по одной полосе. Кроме того, на некоторых участках временно будет запрещена парковка транспорта. Схема движения изменится в том числе на улице Дурова, а также Грохольского, Ботанического, Астраханского и Большого Балканского переулков.

С 25 октября по 23 ноября и с 24 ноября по 24 декабря будет закрыт проезд по одной полосе в районе пересечения Солнцевского проспекта и улицы 50 лет Октября.

1/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 2/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы 3/3 Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября.