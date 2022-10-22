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Одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна с 26 октября

Евгений Жуков
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Одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна с 26 октября
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Василия Петушкова Карта всех событий

Одна полоса движения в районе улицы Василия Петушкова будет недоступна для движения транспорта в период с 26 октября по 15 ноября. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Соответствующие ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно о краткосрочных перекрытиях, которые организуют на участке дублера улицы Академика Королева 24 октября. Временные ограничения связаны с проведением киносъемок в районе.

Также сообщалось о закрытии одной полосы движения в районе 1-й Останкинской улицы и 1-го Сельскохозяйственного проезда с 22 октября. Помимо этого, будет поэтапное перекрытие до трех полос с передвижением по одной полосе в районе пересечения Останкинского проезда с Продольным.

Участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

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