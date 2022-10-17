Улицу Генерала Дорохова частично перекроют с 22 октября

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, улица Генерала Дорохова Карта всех событий

Участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 октября.

— С 22 октября по 25 декабря будет недоступно движение на участке улицы Генерала Дорохова. Это связано с проведением работ по переустройству инженерных сетей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что участок Суворовской улицы будет перекрыт 21 октября с 17:00 до 20:00. Уточняется, что ограничения будут краткосрочными — не более пяти минут.

Кроме того, в ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.

Также стало известно, что в период с 22 октября по 4 декабря будет перекрыто движение на съезде с внешней стороны МКАД на Осташковское шоссе. Ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.