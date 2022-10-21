Участок дублера улицы Академика Королева перекроют из-за киносъемок 24 октября

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Краткосрочные перекрытия введут на участке дублера улицы Академика Королева 24 октября. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На участке дублера улицы Академика Королева будут вводиться краткосрочные перекрытия до 15 минут 24 октября. Это связано с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением киносъемок с 07:00 до 23:00. Водителей призвали заранее планировать маршрут, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

Кроме того, в ЦАО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.