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Участок дублера улицы Академика Королева перекроют из-за киносъемок 24 октября

Евгений Жуков
Город
Участок дублера улицы Академика Королева перекроют из-за киносъемок 24 октября
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Академика Королёва Карта всех событий

Краткосрочные перекрытия введут на участке дублера улицы Академика Королева 24 октября. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На участке дублера улицы Академика Королева будут вводиться краткосрочные перекрытия до 15 минут 24 октября. Это связано с проведением киносъемок, — говорится в сообщении.

Уточняется, что временные ограничения связаны с проведением киносъемок с 07:00 до 23:00. Водителей призвали заранее планировать маршрут, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

Кроме того, в ЦАО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.

Транспорт Москва Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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