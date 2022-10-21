Полоса для движения в районе 1-й Останкинской улицы будет закрыта с 22 октября

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Россия, Москва, 1-я Останкинская улица Карта всех событий

Одна полоса для движения в районе 1-й Останкинской улицы и 1-го Сельскохозяйственного проезда будет закрыта с 22 октября. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Помимо этого, будет поэтапное перекрытие до трех полос с передвижением по одной полосе в районе пересечения Останкинского проезда с Продольным.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ограничения связаны с проведением строительных работ, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что участок улицы Генерала Дорохова будет перекрыт для движения транспорта с 22 октября по 25 декабря в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей.

Кроме того, в ЦАО и ЮВАО Москвы временно изменится схема движения транспорта. В связи с проведением строительных работ полностью будет перекрыт участок улицы Дурова, а также будут закрыты несколько участков улицы Гиляровского.