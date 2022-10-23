Сергей Собянин рассказал о реставрации Дома Кеворкова на Люсиновской улице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Люсиновская улица, дом 27, строение 1 Карта всех событий

Старинный Дом Кеворкова на улице Люсиновской, построенный в конце XVIII — начале XIX веков, отреставрировали. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Фасадам вернули исторический вид — воссоздали лепной декор, ажурные наличники на окнах, карнизы и пилястры. Реставрировали интерьеры: старинные росписи и лепнину на потолках и стенах, лестницы с чугунным ограждением, — рассказал глава города.

Он уточнил, что здание пришло в аварийное состояние в постсоветский период. В нем не было окон, дверей, а в стенах образовались трещины. Кроме того, дом был отключен от коммуникаций.

По словам Сергея Собянина, город взял здание под охрану, а его восстановление велось за счет собственника.

Мэр напомнил, что в столице ведется масштабная программа реставрации памятников истории и культуры. За последние 12 лет в городе отреставрировали свыше 1900 объектов, констатировал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

1/3 Фото: Telegram / Сергей Собянин 2/3 Фото: Telegram / Сергей Собянин 3/3 Фото: Telegram / Сергей Собянин

19 октября в ходе круглого стола в Мосгордуме предложили создать единый каталог реставрационных материалов и оборудования.