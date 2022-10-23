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«Умышленный удар»: для чего Украина готовит провокации на своей территории

Рафаэль Залян

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«Умышленный удар»: для чего Украина готовит провокации на своей территории
Фото: Depositphotos

Полномасштабная провокация в виде применения «грязных бомб» по своей же территории, которые Украина уже изготовила, имеет единственную цель — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения, а также исключить Москву из Совета Безопасности ООН. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил общественный деятель и политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, «умышленный удар по своим же воротам» нужен Киеву не только ради обвинений в адрес Москвы, а для гораздо более масштабных целей:

— Сценарий такой: взорвать ядерный заряд на территории Украины, обвинить Россию, после этого де-факто исключить нашу страну из числа членов Совета Безопасности ООН. Следующим шагом станет требование к Совбезу ООН о принятии решения по введению полномасштабных санкций, к которым обязаны присоединиться все нынешние союзники Москвы. Это арабские страны, Китай, Турция, Индия и другие.

Есть у киевского режима и дополнительный план на случай провала первоначального сценария. И он, как считает политолог, куда опаснее:

— Взорвать на территории РФ атомную бомбу, после чего американцы нанесут удар по Украине тактическим ядерным оружием, обвинив при этом в случившемся Россию. А далее опять последует попытка исключения РФ из Совета Безопасности ООН, грядут всеобщие санкции и удар неядерным оружием по российской армии, которая находится на украинском поле сражения.

Наиболее реалистичным сценарием Марков считает первый вариант — ядерный удар с исключением России из ООН и привлечением союзников к санкционной политике.

В той или иной мере киевский режим попытается реализовать задуманное. При этом Марков не уверен, что Западу удастся склонить Китай, Индию и Турцию к политике антироссийских ограничений. В таком случае это будет означать полную ликвидацию ООН как международной организации.

Киевский режим готовит на территории Украины провокацию, связанную с подрывом маломощного ядерного боеприпаса или так называемой грязной бомбы. Такие сведения поступили от заслуживающих доверия иностранных источников. Намерения Киева вполне очевидны: обвинить РФ в применении оружия массового поражения на украинской территории, запустив тем самым мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.

Согласно данным различных источников, Киев, руководствуясь поручениями западных кураторов, уже приступил к реализации этого плана. В настоящее время перед Институтом ядерных исследований и Восточным горно-обогатительным комбинатом поставлена задача разработать ту самую «грязную бомбу». Работы над взрывным устройством уже находятся на завершающем этапе, передает РИА Новости.

Украина Спецоперации Ядерное оружие
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