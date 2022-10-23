Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Франции

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные переговоры с главой французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню, сообщили в МО РФ.

— Состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу и Министра обороны Французской Республики Лекорню. Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Шойгу, как отмечается, выразил Лекорню озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

До этого о готовящейся провокации Киева сообщали СМИ. Украинские власти, по данным источников, уже приступили к реализации плана под кураторством стран Запада. Работа по изготовлению «грязной бомбы» находится на завершающей стадии, а сотрудники офиса президента Украины уже неофициально обратились к Великобритании для передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Украинские власти намерены обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на территории республики и таким образом запустить обширную антироссийскую кампанию.