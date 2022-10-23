Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Франции

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Франции
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в воскресенье, 23 октября, провел телефонные переговоры с главой французского оборонного ведомства Себастьяном Лекорню, сообщили в МО РФ.

— Состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу и Министра обороны Французской Республики Лекорню. Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации, — говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Шойгу, как отмечается, выразил Лекорню озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

До этого о готовящейся провокации Киева сообщали СМИ. Украинские власти, по данным источников, уже приступили к реализации плана под кураторством стран Запада. Работа по изготовлению «грязной бомбы» находится на завершающей стадии, а сотрудники офиса президента Украины уже неофициально обратились к Великобритании для передачи Киеву компонентов ядерного оружия.

Украинские власти намерены обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на территории республики и таким образом запустить обширную антироссийскую кампанию.

Украина Переговоры Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте