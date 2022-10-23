«Новый тренд»: чем важно переизбрание Си Цзиньпина для развития политической мировой системы

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Продление полномочий Си Цзиньпина на посту генерального секретаря Компартии Китая в третий раз отражает тенденцию политической системы КНР к эволюции. Решение оставить действующего лидера у рычагов управления отменяет заложенную предшественниками Си Цзиньпина традицию сменяемости власти. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал китаевед Александр Ломанов.

По словам эксперта, сейчас в развитии КНР сложный и напряженный период, связанный с внешними вызовами. И в такой обстановке смена лидера могла бы еще больше усугубить ситуацию:

— Прежде всего это ухудшение отношений с Соединенными Штатами, ограничение доступа к внешним рынкам, технологическое давление. В то же время внутри Китая продолжают действовать ограничительные меры в связи с коронавирусом, которые отражаются на экономическом секторе. И смена власти в такой ситуации — это дополнительные издержки, связанные с адаптацией нового человека, который встанет у руля.

Кроме того, продолжительное нахождение на посту китайского главы присуще не только действующему лидеру, уточнил спикер:

— Срок Цзян Цзэминя и Ху Цзиньтао (предыдущих руководителей) тоже достигал практически десятилетнего периода. Последний даже несколько задержался в кресле главы государства. Но в его времена Китай переживал этап расцвета, так как активно сотрудничал с западными странами, в первую очередь с США.

Тогда внешние и внутренние условия для развития страны были весьма благоприятными, не было таких серьезных мировых потрясений, как сейчас.

Страна, по словам Ломанова, развивалась двухзначными темпами роста, и вызовов перед партийным руководством было значительно меньше, чем сегодня:

— Поэтому переизбрание Си Цзиньпина — это новая тенденция, но широко распространенная в мировой политической системе, когда лидер переизбирается вновь и вновь. Однако это вовсе не означает, что в будущем последуют прецеденты.

Несмотря на нелюбовь многих представителей просвященной политической элиты, население уважает Си Цзиньпина за то, что он смог нейтрализовать нескольких высокопоставленных коррумпированных чиновников:

— Элита его не любит. Она считает, что главными стратегическими партнерами КНР являются США и страны Европы. А бессмысленная дружба с РФ — это путь в никуда.

Однако язык ультиматума, на котором Вашингтон говорит с Пекином, не позволяет стране возобновить долгосрочные партнерские отношения с Западом.

В заключение эксперт высоко оценил способность переизбранного лидера держать удары и умение сохранить пост при самых неблагоприятных для страны периодах.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье, 23 октября, переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Процедура голосования прошла на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Си Цзиньпин также был утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК. Си Цзиньпин, как ожидается, сохранит свой пост лидера стран.