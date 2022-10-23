Метеоролог Ильин: Полномасштабные снегопады доберутся до Москвы лишь в конце ноября

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На юго-западе столичного региона выпал первый мокрый снег. Осадки были зафиксированы в окрестностях района Теплый Стан. Однако в центре города и других округах столицы осадков не наблюдалось. «Вечерняя Москва» решила узнать, когда же мегаполис перейдет на зимний режим погоды, с сугробами и снежными покровами.

Как рассказал «ВМ» синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин, осадки в виде мокрого снега еще 21 октября наблюдались в Подмосковье и Тульской области.

— Поэтому нынешние осадки — это уже не первый снег, но и не последний в текущем месяце, — предупредил синоптик. — Но говорить о наступлении зимней погоды еще довольно рано.

По словам собеседника «ВМ», глубокая осень, или предзимье, как это еще называют, наступает, когда температура воздуха в ночные часы опускается до нулевых значений. А временами бывает и со слабым минусом — 5–6 градусов мороза. Такие показатели в Москве ожидаются уже на предстоящей неделе, предупредил Ильин.

Но намек на зимнюю погоду горожане ощутят лишь во второй половине ноября:

— В середине ноября температурный фон в ночное время суток опускается ниже 10 градусов. Соответственно, когда такие условия совпадают еще и с прохождением атмосферных фронтов, вероятность снега и осадков смешанного характера удваивается.

Однако и в этот период снежных покровов и сугробов тоже не стоит ждать. Полномасштабные снегопады, вероятнее всего, доберутся до столицы лишь в конце будущего месяца, заключил синоптик.