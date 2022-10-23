Ученые выяснили, что фальшивая улыбка может сделать человека счастливее

Фото: Unsplash

Фальшивая улыбка может значительно поднять настроение и сделать человека счастливее. Соответствующий вывод был сделан по окончании исследования ученых из Стэнфордского университета. Его результаты опубликовали на портале Nature Human Behavior.

В эксперименте было задействовано почти четыре тысячи человек из 19 стран. Их поделили на три группы и попросили решать математические задачи. Одной трети участников было предложено удерживать во рту карандаш для создания подобия улыбки. Вторую группу попросили поднять уголки губ, а оставшихся — имитировать выражение лица улыбающихся актеров.

По окончании работы ученые выяснили, что у участников, которые имитировали улыбку и поднимали уголки губ, уровень счастья значительно вырос. У тех, кто держал карандаш, изменений в настроении не обнаружили. Эксперимент показал, что получить положительные эмоции можно, если просто имитировать улыбку. Однако для борьбы с депрессией этого недостаточно, уточнили специалисты.

До этого врач-психиатр Анастасия Шиманова рассказала, что беспричинно повышенное настроение может сигнализировать о серьезном психическом расстройстве. В этом случае можно заподозрить биполярное аффективное расстройство.