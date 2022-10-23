Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли очередные удары по украинским системам военного управления и энергетики. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщило Министерство обороны РФ.

— В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины, — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, военным удалось поразить все цели.

Кроме того, ВС РФ нанесли удары по украинскому пункту управления в Запорожской области и по подразделениям противника в Херсонской, Харьковской областях и ДНР.

Также российские военные в районе Алексеевки в Днепропетровской области поразили нефтехранилище с дизельным топливом для нужд украинской армии. В Черкасской области был уничтожен склад с авиационным топливом.

За сутки системы ПВО России сбили 15 беспилотных летательных аппаратов, шесть снарядов систем HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, уточняется в сообщении.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео, на котором истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил России выполняют прикрытие с воздуха.