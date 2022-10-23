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Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ

Анастасия Колоскова
Общество
Минобороны показало кадры работы российских Су-30СМ
Фото: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором истребители Су-30СМ Воздушно-космических сил России выполняют прикрытие с воздуха.

— Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.

При выполнении полета российские летчики обнаружили и уничтожили украинский самолет, передает Telegram-канал Минобороны.

Видео: Telegram / Минобороны России

Накануне российская авиация ликвидировала головные части для противокорабельных ракет «Нептун» на предприятии «Коммунар».

В этот же день российские десантники уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72 на Криворожском направлении.

В последние недели проведения специальной военной операции особенно хорошо себя проявили ударные дроны-камикадзе «Герань-2». Что это за оружие и почему украинская армия не может с ним справиться — в материале «Вечерней Москвы».

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