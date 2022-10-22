Минобороны сообщило об уничтожении головной части ракет «Нептун» в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Российской авиации удалось ликвидировать головные части для противокорабельных ракет «Нептун» на предприятии «Коммунар». Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в Минобороны РФ.

— Высокоточным оружием ВКС России в городе Харькове поражены цеха оборонного предприятия «Коммунар», на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», производимые на данном предприятии, — говорится в сообщении.

Также российские войска сорвали попытку наступления ВСУ в направлении населенного пункта Куземовка ЛНР. В результате свыше 20 человек личного состава украинской армии уничтожено, также ликвидирован один танк, один бронетранспортер и три автомобиля, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

В этот же день российские десантники уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72 на Криворожском направлении.

Также Россия отбила две попытки наступления ВСУ под Херсоном. По данным ведомства, российские военные не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области.