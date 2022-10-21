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Минобороны: Россия отбила две попытки наступления ВСУ под Херсоном

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Россия отбила две попытки наступления ВСУ под Херсоном
Фото: Минобороны РФ

Российские военные не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении Херсонской области. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Предотвращены попытки проникновения в темное время суток в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, — заявил он.

По словам генерал-лейтенанта, на Красно-Лиманском направлении российские солдаты не позволили двум мотопехотным ротам ВСУ форсировать реку Жеребец. А на Запорожском направлении ВС России отбили несколько мелких атак украинской армии и уничтожили более 40 солдат противника, говорится в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что сдавать столицу Херсонской области ВСУ никто не планирует.

Командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, какими последствиями может обернуться для ВСУ новая попытка прорыва. По мнению эксперта, происходящее на Херсонщине — классический пример «наступления любой ценой».

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