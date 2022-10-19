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Сальдо заявил, что сдавать Херсон Украине никто не планирует

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Сальдо заявил, что сдавать Херсон Украине никто не планирует
Фото: vk.com/vga_kherson

Сдавать столицу Херсонской области вооруженным силам Украины никто не планирует, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в среду, 19 октября.

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