Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

Анастасия Колоскова
Общество
Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город
Фото: shutterstock

Жителям Херсонской области стали приходить СМС-сообщения от региональной администрации с призывом покинуть город из-за угрозы обстрелов со стороны украинской армии.

— Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время. Он рекомендовал местным жителям для их безопасности по возможности покинуть район предстоящих боевых действий.

Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

В свою очередь командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра. Действия в отношении Херсона как областного центра региона будут предприниматься исходя из ситуации.

Украина Спецоперации Население
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте