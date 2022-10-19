Власти Херсона оповещают жителей о необходимости покинуть город

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Жителям Херсонской области стали приходить СМС-сообщения от региональной администрации с призывом покинуть город из-за угрозы обстрелов со стороны украинской армии.

— Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7:00 автобусы от Речпорта на Левый берег, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что наступление Вооруженных сил Украины на Херсон может начаться в ближайшее время. Он рекомендовал местным жителям для их безопасности по возможности покинуть район предстоящих боевых действий.

Временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

В свою очередь командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра. Действия в отношении Херсона как областного центра региона будут предприниматься исходя из ситуации.