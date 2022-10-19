Власти Херсонской области заявили, что ожидают наступления ВСУ в ближайшее время

Фото: Минобороны РФ

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон может начаться в ближайшее время. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

— По имеющимся у нас данным, укронацисты, подталкиваемые Западом, уже в ближайшее время начнут наступление на Херсон. Не исключены обстрелы города и правобережной части Херсонской области. В самое ближайшее время начнется битва за Херсон, — заявил он в видео в Telegram-канале.

Стремоусов рекомендовал местным жителям для их безопасности по возможности покинуть район предстоящих боевых действий.

Украинское правительство угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС, что приведет к затоплению правобережной части Херсонской области. Об этом 18 октября заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

До этого Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.