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Сальдо: Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС и затоплением части Херсонщины

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Сальдо: Киев угрожает разрушением плотины Каховской ГЭС и затоплением части Херсонщины
Фото: Липунов Дмитрий / Public Domain

Украинское правительство угрожает разрушить плотину Каховской ГЭС, что приведет к затоплению правобережной части Херсонской области. Об этом во вторник, 18 октября, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

— Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра, — написал он в своем Telegram-канале.

До этого Владимир Сальдо заявил, что жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

В свою очередь командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра. Действия в отношении Херсона как областного центра региона будут предприниматься исходя из ситуации.

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