Власти Херсонской области закрыли въезд для граждан на семь дней

Фото: depositphotos

Въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на семь дней. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо в среду, 19 октября.

При этом право въезда на территорию области имеют право те, у кого есть специальный пропуск.

— Это те, кто занимается обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов, — пояснил Салдьдо в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Сальдо, жители Херсонской области будут вывезены с территории правого берега Днепра из-за ожидающегося полномасштабного наступления ВСУ. По его словам, украинская армия планирует разрушить Каховскую ГЭС, что приведет к затоплению прилегающих территорий.

В свою очередь командующий объединенной группировкой войск России в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что российские военнослужащие помогут обеспечить своевременный выезд мирных жителей Херсонской области с правого берега Днепра. Действия в отношении Херсона как областного центра региона будут предприниматься исходя из ситуации.